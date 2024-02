Être parent, quelle aventure MJC Héritan Mâcon, samedi 23 mars 2024.

Mon enfant quitte le nid.

Que votre enfant parte en études, parte voyager, travailler ou autre, parfois il peut être difficile de le voir partir et de l’accepter.

Lors de cet atelier, nous allons explorer ensemble la façon dont votre rôle de parent pourrait évoluer, ainsi que vos propres projets à cette phase de vie. Au travers d’exercices ludiques, de méditation et d’échanges en groupe ou en binôme, vous gagnerez en clarté d’esprit et découvrirez vos forces et ressources afin de vivre plus sereinement ce grand changement.

Atelier animé par Nevena QUINTON, psychologue et Gestalt Thérapeute. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

