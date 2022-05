Être parent, quelle aventure ! Café des Granges Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Être parent, quelle aventure ! Café des Granges, 30 juin 2022, Saint-Jean. Être parent, quelle aventure !

Café des Granges, le jeudi 30 juin à 18:30

Arrivés à la fin du cycle, nous vous proposons un temps pour partager vos impressions sur les sujets abordés tout au long de l’année et construire ensemble la prochaine programmation. Saint-Jean Café des Granges Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-30T18:30:00 2022-06-30T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Café des Granges Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Café des Granges Saint-Jean

Café des Granges Saint-Jean https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean/

Être parent, quelle aventure ! Café des Granges 2022-06-30 was last modified: by Être parent, quelle aventure ! Café des Granges Café des Granges 30 juin 2022 Café des Granges Saint-Jean Saint Jean

Saint-Jean