Être parent à l’ère du tout écran Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, vendredi 14 juin 2024.

Être parent à l’ère du tout écran Rencontre / discussion sur la parentalité numérique Vendredi 14 juin, 18h30 Médiathèque de Saint-Juéry Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-14T18:30:00+02:00 – 2024-06-14T20:30:00+02:00

Fin : 2024-06-14T18:30:00+02:00 – 2024-06-14T20:30:00+02:00

Les jeunes et les infos : même pas peur ?

Rencontre / discussion sur la parentalité numérique

Avec Christophe Coquis, rédacteur en chef du magazine Geek Junior

Durant un temps d’échanges convivial et encadré par un professionnel, venez partager votre expérience sur la question des pratiques numériques en famille et faire part de vos difficultés et questions pour trouver des solutions, et être plus sereins !

Lors de cette séance, nous aborderons la question des informations et des jeunes. Comment les jeunes s’informent aujourd’hui ? Comment les accompagner ? Comment distinguer le vrai du faux ? Nous tenterons d’y répondre avec l’expertise de Christophe Coquis, journaliste spécialisé dans le jeune public et les pratiques numériques.

Public adulte.

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 49 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite