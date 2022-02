“Etre musicienne en 2022, on en parle ?” La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

“Etre musicienne en 2022, on en parle ?” La CLEF, 8 mars 2022, Saint-Germain-en-Laye. “Etre musicienne en 2022, on en parle ?”

La CLEF, le mardi 8 mars à 19:00

Alors qu’elles sont aussi nombreuses que les garçons/hommes dans les cours de musique (y compris ceux de La CLEF !), les filles/femmes sont très minoritaires dans les studios de répétition, dans les groupes sur scène, et a fortiori à s’engager dans un parcours musical professionnel. Comment l’expliquer ? Quels sont les freins ? Et comment les lever ? Que vous soyez musiciennes, musiciens, parents ou simplement intéressés par ces questions, n’hésitez pas à venir participer et témoigner ! Avec notamment la participation de : **Medusa TN** (rappeuse), **Stéphanie Gembarski** (coordinatrice des dynamiques liées à l’égalité, aux diversités et aux pratiques artistiques et culturelles à la FEDELIMA, notre Fédération des lieux de musiques actuelles), **Célia Berthet** (doctorante, thèse sur la question du genre dans les pratiques en amateur dans les musiques actuelles), **représentant.e.s du RIF**, notre Réseau des Musiques Actuelles en Île-de-France, etc. Ce temps d’échange s’inscrit dans le cadre d’une semaine thématique en partenariat avec **La Soucoupe**. Plus d’infos : [**cliquez ici**](https://www.laclef.asso.fr/front/lib/pdf/SEMAINE_FEMME2022.pdf).

Entrée libre

Rencontre, débat, échange en partenariat avec La Soucoupe La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

2022-03-08T19:00:00 2022-03-08T22:00:00

