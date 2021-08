Être milieu des milieux Domaine de Kerguehennec, 19 septembre 2021, Bignan.

Domaine de Kerguehennec, le dimanche 19 septembre à 19:30

Dans Être milieu des milieux, le public est convié, entre chien et loup, au milieu d’un champ, d’un pré, d’une étendue. Le danseur apparaît à la lisière comme s’il arrivait d’un autre lieu – autre milieu – et, après sa rencontre avec les spectateurs, repartira par une autre lisière. La rencontre s’articule autour de plusieurs temps : une descente dans les profondeurs ténébreuses de la terre, la découverte de différentes tribus graminéennes, une exploration topographique du territoire. La danse, les textes, la musique et les images se combinent pour permettre l’évocation poétique d’un dialogue ranime entre l’humain et la nature. _Distribution – Ecriture et Danse : Sylvain Prunenec / Espace sonore et musique : Ryan Kernoa / Vidéo : Sophie Laly Production – Association du 48 Coproduction – Résidence de création au Domaine de Kerguéhennec-Département du Morbihan Partenariat – Trio.S Hennebont – Inzinzac-Lochrist, Le Canal-Théâtre du Pays de Redon, le Plancher à Langonnet, Danse à tous les étages Avec le soutien de la Drac Bretagne_

En extérieur

Pièce lauréate de l’appel à projet Corps, espaces sensibles #2 – Département du Morbihan

Domaine de Kerguehennec Domaine de Kerguéhennec, 56500, Bignan Bignan Morbihan



