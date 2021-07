Sète ImageSingulières - Centre photographique documentaire Hérault, Sète Être jeune photographe aujourd’hui – Défendre ses droits ImageSingulières – Centre photographique documentaire Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète

Être jeune photographe aujourd’hui – Défendre ses droits ImageSingulières – Centre photographique documentaire, 19 septembre 2021, Sète. Être jeune photographe aujourd’hui – Défendre ses droits

ImageSingulières – Centre photographique documentaire, le dimanche 19 septembre à 15:30

Être jeune photographe aujourd’hui – Défendre ses droits Table ronde avec les photographes du projet LA FRANCE VUE D’OCCITANIE, la SAIF, l’ADAGP et Pixtrakk En partenariat avec la SAIF, l’ADAGP et Pixtrakk Table ronde autour de la jeune photographie et de la défense des droits d’auteurs. ImageSingulières – Centre photographique documentaire 15 rue Lacan 34200 Sète Sète Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sète Autres Lieu ImageSingulières - Centre photographique documentaire Adresse 15 rue Lacan 34200 Sète Ville Sète lieuville ImageSingulières - Centre photographique documentaire Sète