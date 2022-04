Être Humain Villefranche-de-Rouergue, 22 avril 2022, Villefranche-de-Rouergue.

Être humain, un titre qui joue sur un double sens : cette expression désigne un homme ou une femme mais aussi un comportement et c’est cette bivalence que l’auteur, Emmanuel Darley, mort prématurément en 2016 à cinquante- deux ans, a voulu mettre en évidence.

A l’origine un fait divers tragique : en 1993, à Neuilly, un policier du RAID mettait fin à la prise d’otages de vingt et un enfants et de leur institutrice en abattant Erick Schmitt, « human bomb » ou Monsieur Cagoule comme l’avaient surnommé les enfants. Philippe Flahaut a mis en scène cette dramatique histoire avec le brio et l’enthousiasme qui sont les siens, les voix et les sentiments des divers personnages se répondent dans une sorte de choeur supporté par de la musique « in live ». Il arrive à nous rendre acteurs de cette situation et nous amène à nous poser les questions suivantes :

Comment un être humain peut-il en arriver là ? Quelles solutions adopter devant de tels faits ? Il n’est évidemment aucunement question d’approuver le comportement de cet homme, cette pièce a seulement pour objectif de nous faire réfléchir sur un « être humain ».

Distribution :

Auteur : Emmanuel Darley

Mise en scène : Philippe Flahaut

Scénographie : François Tomsu Lumière : Mickaël Vigier

Interprétation : Thomas Trélohan, Marie des Neiges, Cécile Flahaut, Kévin Pérez, Laura Flahaut, Victor Pol

Musique : Victor Pol

Lumières : Mickaël Vigier

VENDREDI 22 AVRIL

20H45

THÉÂTRE MUNICIPAL

1H30

TARIF B

TOUT PUBLIC

Un bord de scène sera proposé à l’issue de la représentation.

Séance scolaire ouverte à tous, selon les places disponibles, le vendredi 22 avril à 9h30. Spectacle proposé par le Conseil départemental en partenariat avec les Espaces Culturels pour Arts vivants au collège.

Venez découvrir, au Théâtre Municipal, vendredi 22 avril, à 20h45, “Être Humain” !

