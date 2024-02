Être femme, tout simplement Centre Floressence Bannalec, dimanche 7 avril 2024.

Une journée où vous pouvez venir seule, votre fille, votre mère, une amie ou entre collègues.

Une journée sur le thème de la bienveillance et du partage, un moment et une rencontre entre vous et votre corps.

Plusieurs ateliers vous seront proposés

– Cours de Yoga Tehima proposé par Lucie;

– Un atelier sur la naturopathie suivi d’un atelier culinaire (vous ferez la recette que l’on dégustera ensemble pour le déjeuner), avec Jessica, Naturopathe

– Une séance de sophrologie pour renouer avec ces sens et son corps, avec Malika, Sophrologue

– Une séance sur le retour à soi, laissez vous surprendre en écoutant votre corps, avec Stéphanie, sophrologue-energéticienne

La journée se terminera par un temps d’échange en toute bienveillance .

Bon cadeau disponible si vous souhaitez offrir cette belle journée .

Malika (Les 3 équilibres) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:30:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

Centre Floressence 2 Rue de Kervinic

Bannalec 29380 Finistère Bretagne les3equilibres@gmail.com

