« Être femme et artiste »

### Présentation des jalons de la conquête du statut d’artiste par la gente féminine au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Cette visite vous présentera également la quête de reconnaissance et les difficultés rencontrées par les femmes peintres durant cette période.

Gratuit. Sur inscription. Durée de la visite : 1h. Type de visite : visite adultes.

Présentation des jalons de la conquête du statut d’artiste par la gente féminine au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier, 57000 Metz Metz Moselle

19 septembre 2021, 10:00-11:00

