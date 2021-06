Être Femme ! Comment vivre pleinement notre nature cyclique. L’Arbre de Vie, 28 juin 2021-28 juin 2021, Saint-Amant-Tallende.

L’Arbre de Vie, le lundi 28 juin à 20:30

La Femme, à la fois sociable et dynamique, amoureuse et maternante, sensible et créative, solitaire et intuitive… Qui n’a jamais rêvé d’avoir le mode d’emploi? Pourquoi sommes-nous être d’humeur changeante? Pourquoi cette fameuse période « pré-menstruelle »? Pourquoi sommes-nous si fortes et si faibles à la fois? Venez découvrir notre nature cyclique, mettre des mots sur ce qui nous traverse et comprendre ce qui nous anime. De manière animée et ludique, je vous présenterai la femme à travers ses différents états d’Être (physique, émotionnel, mental, sexuel, spirituel…) et ce qui l’influence. Cette présentation est ouverte à toutes, dans la compréhension de soi et de l’autre pour vivre dans une meilleure harmonie. Au plaisir de partager ce moment avec vous… Lydie*

Penser à réserver. Prix conseillé : 12€, participation en conscience.

L’Arbre de Vie 2, place du Docteur Darteyre Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme



