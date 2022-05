Être et rester mobile, cours pour seniors sur la mobilité Espace de quartier Eaux-Vives Genève Catégorie d’évènement: Genève

Il est important de conserver une mobilité et un contact social en tout temps. L’Association transports et environnement (ATE) propose aux seniors de la rive gauche un cours avec pour thème **”Être et rester mobile”**. Ce cours sera animé par des spécialistes de la mobilité, qui vous donneront des conseils pratiques pour: * Garder une mobilité autonome; * Utiliser les distributeurs de tickets à écran tactile; * Connaître le réseau et les offres avantageuses; * Combiner différentes formes de transports. **Rendez-vous le mercredi 8 juin 2022 de 09h00 à 12h00 à l’Espace de quartier Eaux-Vives. Le cours est gratuit et sur inscription, avec un nombre de places limité.** Cette activité est proposée par le Dispositif social de proximité, dans le cadre d’un vaste programme décliné sur la rive gauche et sur la rive droite, et qui offre aux aîné-e-s la possibilité de prendre part à leur vie de quartier. Une large palette de loisirs est ainsi proposée. Au programme, des ateliers sur les thèmes de la santé, de la mobilité, de la sécurité, de la culture ou des nouvelles technologies. **Découvrez le programme complet:** [https://www.geneve.ch/fr/themes/social/actions-sociales-proximite/soutien-seniors-quartiers](https://www.geneve.ch/fr/themes/social/actions-sociales-proximite/soutien-seniors-quartiers)

Un cours destiné aux seniors sur la thématique de la mobilité. Gratuit et sur inscription, il aura lieu le mercredi 8 juin 2022 à 09h00 à l'Espace de quartier Eaux-Vives.

