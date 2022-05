ÊTRE et RENAÎTRE Montech Montech Catégories d’évènement: 82700

Montech

ÊTRE et RENAÎTRE Montech, 25 juin 2022, Montech. ÊTRE et RENAÎTRE A côté du Château d’Eau 17 Rue des Meuniers Montech

2022-06-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-25 18:00:00 18:00:00 A côté du Château d’Eau 17 Rue des Meuniers

Montech 82700 Montech Atelier historique: présentation des recherches historiques du MOULIN à VENT

Atelier briques en terre cuite: sonner les briques

Atelier brique crue (adobe): fabrication d’une brique

Atelier bois: mortaise/tenon

Atelier échafaudage en bois: en construct moulindemontech82@gmail.com +33 6 88 27 74 69 A côté du Château d’Eau 17 Rue des Meuniers Montech

