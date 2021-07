Paris Hôtel de Massa Paris Être (dans) la nature Hôtel de Massa Paris Catégorie d’évènement: Paris

Être (dans) la nature Hôtel de Massa, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 17h à 18h

gratuit

Poésies de femmes Cécile Sauvage (1883-1927), Cécile Périn (1877-1959), Lucie Delarue Mardrus (1874-1945), Anna de Noailles (1876-1933) … et d’autres autrices encore révèlent et partagent leur relation essentielle, charnelle et spirituelle à la nature. Animations -> Lecture / Rencontre Hôtel de Massa 38 Rue du Faubourg Saint-Jacques Paris 75014

6 : Saint-Jacques (373m) 4, 6 : Denfert – Rochereau (545m)

Contact :HF Ile-de-France 0781227854 contact@hf-idf.org http://hf-idf.org Animations -> Lecture / Rencontre

Date complète :

2021-09-18T17:00:00+02:00_2021-09-18T18:00:00+02:00

HF Ile-de-France

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Hôtel de Massa Adresse 38 Rue du Faubourg Saint-Jacques Ville Paris lieuville Hôtel de Massa Paris