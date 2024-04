Etre d’ailleurs Fenil Chevagny-sur-Guye, lundi 8 juillet 2024.

Etre d’ailleurs Fenil Chevagny-sur-Guye Saône-et-Loire

Spectacle hors les murs du Festival d’Aujourd’hui à Demain ETRE D’AILLEURS: Théâtre musical contemporain interprété par une violoniste (Noémi Schindler), un oudiste (Yousef Zaed) et un comédien (Lorenzo Lefebvre). Mise en scène: Christian Gangneron, Direction musicale Laurent Cuniot.

Un comédien, deux musiciens pour se tenir debout devant le migrant qui vient d’ailleurs, pour se tenir à notre place d’humanité face au scandale qui déchire aujourd’hui l’Europe et noie nos frères humains. La musique y entrelace ses propres fils, ses cultures, ses imaginaires. Avec l’oud, c’est l’Orient et la Méditerranée. Avec le violon, l’Europe baroque, la civilisation et les ruines, l’exil des Tziganes et des Juifs. Une pièce composée par Laurent Cuniot fait entendre un universel d’aujourd’hui. Être d’ailleurs, c’est aller à la rencontre de l’autre et le regarder dans les yeux. Car être d’ailleurs, c’est en même temps vivre ici. Durée 50mn. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 12:00:00

fin : 2024-07-08 13:00:00

Fenil 1 place de l’église

Chevagny-sur-Guye 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Etre d’ailleurs Chevagny-sur-Guye a été mis à jour le 2024-04-08 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)