ETRE CITOYEN DANS L’EMPIRE ROMAIN

ETRE CITOYEN DANS L’EMPIRE ROMAIN, 7 mai 2022, . ETRE CITOYEN DANS L’EMPIRE ROMAIN

2022-05-07 – 2022-05-07 Dans l’Empire romain, la citoyenneté offre un statut social privilégié à celui qui l’acquiert. Qui a le droit à ce statut ? Comment est-il obtenu ? Quels sont les droits et les obligations vis-à-vis de la société romaine ? Dans le cadre de l’exposition Rome, la cité et l’Empire. Dans l’Empire romain, la citoyenneté offre un statut social privilégié à celui qui l’acquiert. Qui a le droit à ce statut ? Comment est-il obtenu ? Quels sont les droits et les obligations vis-à-vis de la société romaine ? dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville