Etre avec les abeilles Cinéma le Majestic

Etre avec les abeilles

Cinéma le Majestic, le mardi 12 octobre à 20:30

**Avant Première** Synopis : Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichissant, engagé, enthousiasmant et politiquement incorrect … qui transformera notre regard sur cet insecte et le monde vivant. Notre rapport au monde vivant doit évoluer si nous voulons sauvegarder notre environnement. Changer notre regard sur la nature, travailler avec elle et non contre elle, sont des valeurs que ce film veut partager.

5,60 €

Projection/débat dans le cadre du festival génération Durable Cinéma le Majestic Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T20:30:00 2021-10-12T22:00:00

