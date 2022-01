Être autre (travail en cours) – Alejandro Russo Théâtre de l’Oiseau Mouche Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Être autre (travail en cours) – Alejandro Russo Théâtre de l’Oiseau Mouche, 24 mars 2022, Roubaix. Être autre (travail en cours) – Alejandro Russo

Théâtre de l’Oiseau Mouche, le jeudi 24 mars à 18:00

Cette année, c’est Alejandro Russo, que nous avions déjà accueilli la saison passée pour une résidence Tremplin, qui viendra présenter une étape de travail de _Être autre_ dans le cadre de happynest#5. Il s’agit d’un projet chorégraphique qui explore les états du corps à l’ouvrage et l’expérience sensible du monde du travail pour questionner la construction des identités et des images que nous avons, de soi et des autres, par les gestes du travail.

Gratuit sur réservation

La collaboration se poursuit entre Le Gymnase CDCN et le collectif Superamas autour de « happynest » : une structure d’accompagnement de projets de jeunes artistes basés dans les Hauts-de-France. Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T18:00:00 2022-03-24T18:40:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Théâtre de l'Oiseau Mouche Adresse 28 avenue des Nations Unies Roubaix Ville Roubaix lieuville Théâtre de l'Oiseau Mouche Roubaix Departement Nord

Théâtre de l'Oiseau Mouche Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Être autre (travail en cours) – Alejandro Russo Théâtre de l’Oiseau Mouche 2022-03-24 was last modified: by Être autre (travail en cours) – Alejandro Russo Théâtre de l’Oiseau Mouche Théâtre de l'Oiseau Mouche 24 mars 2022 roubaix Théâtre de l'Oiseau-Mouche Roubaix

Roubaix Nord