Itinérance

Création

DANSE

Jeudi 23 mars 20h

À la forge du lycée Marie Curie, Nogent-sur-Oise

Que reste-t-il d’un geste de travail quand on le sort de son contexte ?

Danseur et ingénieur, Alejandro Russo se vit comme un archéologue du corps dans les mondes du travail. Comment la technique façonne-t-elle nos corps ? Entrer dans une usine, observer les corps au travail d’une ligne de production, plonger dans une atmosphère sonore, visuelle et rythmique particulière et transcrire sur scène son potentiel artistique et esthétique, telle est la ligne pour ce solo dansé qui cherche les frontières entre le corps-sensible et le corps-exécutant.

Une bande-son intégrant des sons enregistrés à l’usine de boîtes de vitesses et des projections démultipliant l’image du danseur finissent de nous plonger à notre tour dans cet univers mécanisé. Voilà un travail qui n’est pas sans rappeler Charlot perdu dans les rouages des temps modernes.

Tarif 3

8 € / 10 €

Durée: 1h

Lieu

La forge du Lycée Marie Curie

47, rue boulevard Pierre de Coubertin

60180 Nogent-sur-Oise

Renseignements au 03 44 24 01 01 ou accueil@faiencerie-theatre.com

La Malagua Cie

