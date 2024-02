Etre aidé pour aider programme d’accompagnement des aidants familiaux Salle Le Reflet Tresses, mardi 26 mars 2024.

Etre aidé pour aider programme d’accompagnement des aidants familiaux Salle Le Reflet Tresses Gironde

Vous avez plus de 60 ans ou vous aidez ou accompagnez un proche âgé ? Venez échanger, partager, comprendre avec d’autres aidants qui vivent ce que vous vivez et/ou avec des professionnels qui vous répondent ergothérapeute, sophrologue, diététicienne et enseignante d’activité physique adaptée. Les thématiques traitées seront les suivantes gestion des émotions, relation avec l’aidé, santé physique et autour du repas. Inscription obligatoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 13:30:00

fin : 2024-03-26 17:00:00

Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine s.maillet@calyxis.fr

