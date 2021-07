Istres Istres 13800, Istres Etranges visites : les bonimenteurs au Pavillon de Grignan Istres Istres Catégories d’évènement: 13800

Lors d'une déambulation de près d'une heure, partez à la rencontre de personnages loufoques dans les jardins du Pavillon de Grignan, exceptionnellement ouvert pour l'occasion. Un voyage extraordinaire et interactif à la Belle Epoque avec la compagnie Afikamaya ! Remontez dans le temps et plongez dans l'univers étrange et merveilleux des Bonimenteurs, vendeurs de potions, de rêves et de magie !

