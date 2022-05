Etranges lectures Montignac, 23 juin 2022, Montignac.

Etranges lectures Mini-golf Lieu-dit Saint-Pierre Montignac

2022-06-23 – 2022-06-23 Mini-golf Lieu-dit Saint-Pierre

Montignac Dordogne Montignac

Lecture par Daniel Kenigsberg et présentation par Nadia Déhan-Rotschild (traductrice)

Sholem ALEIKHEM, Contes ferroviaires ou Le Traîne-savates.

Le lieu de l’action ? Un train dénommé le Traîne-savates. Les personnages ? Ces Juifs d’Europe orientale contraints à la débrouillardise par des siècles de vilénies et de pogroms. Munis de cette seule arme, ils s’exercent à affronter les tracasseries quotidiennes et les embrouilles administratives, mais aussi, et surtout, à l’art de compliquer les choses…

Auteur d’une œuvre en plus de vingt volumes, Sholem Naumovitch Rabinovitch, dit Sholem-Aleikhem, né en Ukraine en 1859, a été le plus populaire des écrivains yiddish de son temps.

En cas de pluie, la lecture aura lieu au cinéma VOX

+33 5 53 51 02 87

https://www.le-chaudron-montignac.fr/

