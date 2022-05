Etranges lectures

2022-06-03 – 2022-06-03 É g y p t e : L’immeuble Yacoubian et Alaaelaswany

P a l e s t i n e: Poèmes de Mahmoud Darwich

Lectures : Isabelle Gazonnois et Gilles Ruard

Les lectures seront suivies d'une dégustation aux couleurs des pays.

