Étranges étrangers Gradins Villeurbanne, samedi 6 avril 2024.

Étranges étrangers Par le Duo Kilombo Samedi 6 avril, 11h30, 14h30 Gradins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T11:30:00+02:00 – 2024-04-06T12:10:00+02:00

Fin : 2024-04-06T14:30:00+02:00 – 2024-04-06T15:10:00+02:00

Rarement choisis, parfois subis, si proches de nous et pourtant si lointains, tel est l’étrange rapport que l’on entretient souvent à nos voisins. On se méfie, on se regarde de travers, on s’épie. Perché sur un monocycle, alternant portés en main à main ou numéros de jonglage, Duo Kilombo nous livre sa réjouissante lecture de cette drôle de réalité dans une pièce teintée d’optimisme et de légèreté où l’on se côtoie la tête en bas.

Gradins 234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charmettes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Brigitte Designolle