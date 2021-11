Marseille L'Embobineuse Bouches-du-Rhône, Marseille Etran de l’Aïr L’Embobineuse Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Etran de l’Aïr L’Embobineuse, 2 décembre 2021, Marseille. Etran de l’Aïr

L’Embobineuse, le jeudi 2 décembre à 21:00

Etran de l’Aïr, stars d’Agadez (littéralement, c’est ce que veut dire le nom du groupe) depuis 1995. Agadez est une ville de couleur ocre du Nord du Niger, considérée comme la porte du désert. Etran de l’Aïr joue dans les mariages les plus chics, les meetings politiques, les fêtes à rallonge, provoquant transes et danses avec leurs 3 guitares tonitruantes. Sahel Sounds a sorti un de ces concerts en vinyle en 2018, au son croustillant et à l’intensité girocéphale. En 2020 le groupe publie son premier enregistrement studio, « Music from the saharian whatsapp ». ✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰ [https://etrandelair.bandcamp.com/album/no-1](https://etrandelair.bandcamp.com/album/no-1) [https://youtu.be/IxMvKqUC93o](https://youtu.be/IxMvKqUC93o) 21H – 8€ + 2€ d’adhésion PRÉVENTES : [https://www.helloasso.com/…/evenements/etran-de-l-air](https://www.helloasso.com/…/evenements/etran-de-l-air)

8€ + 2€ d’adhésion

♫♫♫ L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T21:00:00 2021-12-02T02:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'Embobineuse Adresse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Ville Marseille lieuville L'Embobineuse Marseille