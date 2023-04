[Animation nature] Randonnée nocturne 475 Rue des Hêtres, 18 août 2023, Étoutteville.

Silencieux et sans un bruit, ils traversent les airs sans souci. Invisibles pour les autres ils sont pourtant bien là, malheur au pauvre mulot qui ne s’enfuit pas. Les rapaces nocturnes sont des trésors d’adaptation. Connus mais rarement observés, le CHENE vous emmène pour découvrir au cours d’une randonnée nocturne un univers différent du notre là où les oiseaux tutoient les étoiles. Prêt pour une petite balade au clair de lune ?.

2023-08-18 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-18 . .

475 Rue des Hêtres

Étoutteville 76190 Seine-Maritime Normandie



Silent and without a sound, they cross the air without worry. Invisible to others, they are nevertheless there, woe betide the poor mouse that does not flee. Nocturnal birds of prey are treasures of adaptation. Known but rarely observed, the CHENE takes you to discover during a night hike a universe different from ours where the birds are close to the stars. Ready for a little moonlight stroll?

Silenciosos y sin ruido, vuelan por el aire sin preocuparse. Invisibles para los demás, están sin embargo ahí, y pobre del pobre ratón que no huya. Las rapaces nocturnas son tesoros de adaptación. Conocidas pero raramente observadas, la CHENE le lleva de paseo nocturno para descubrir un mundo diferente del nuestro, donde las aves vuelan cerca de las estrellas. ¿Está preparado para un paseo a la luz de la luna?

Leise und geräuschlos fliegen sie durch die Luft, ohne sich Sorgen zu machen. Für andere sind sie unsichtbar, aber sie sind da, und wehe der armen Feldmaus, die nicht flieht. Nachtaktive Greifvögel sind sehr anpassungsfähig. Sie sind bekannt, aber selten zu sehen. Le CHENE nimmt Sie mit auf eine nächtliche Wanderung in eine andere Welt als die unsere, wo die Vögel die Sterne küssen. Sind Sie bereit für einen Spaziergang im Mondschein?

Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville