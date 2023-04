Foire à tout et marché artisanal Etoutteville Salle des fêtes Étoutteville Catégories d’Évènement: Étoutteville

Foire à tout et marché artisanal Etoutteville Salle des fêtes, 2 juillet 2023, Étoutteville. Marché artisanal et foire à tout organisés par le comité des fêtes..

Salle des fêtes

Étoutteville 76190 Seine-Maritime Normandie



Craft market and fair organized by the festival committee. Mercado y feria de artesanía organizados por el comité del festival. Kunsthandwerkermarkt und Messe für alles, organisiert vom Festkomitee. Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville

