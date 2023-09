Moules Frites Étouars, 18 novembre 2023, Étouars.

Étouars,Dordogne

Menu:

Rouleau jambon macédoine

Moules Frites à volonté

1 boisson offerte

Salade / Fromage

Tiramisu maison

Café

Vin

Réservation avant le 14/11..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Étouars 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Menu:

Ham and macédoine roll

All-you-can-eat mussels and fries

1 complimentary drink

Salad / Cheese

Home-made tiramisu

Coffee

Wine

Reservation before 14/11.

Menú:

Rollito de jamón y macedonia

Todo lo que puedas comer mejillones y patatas fritas

1 bebida de cortesía

Ensalada / Queso

Tiramisú casero

Café

Vino

Se ruega reservar antes del 14/11.

Menü:

Schinken-Makedonien-Rolle

Muscheln mit Pommes frites nach Belieben

1 Getränk gratis

Salat / Käse

Hausgemachtes Tiramisu

Kaffee

Wein

Reservierung vor dem 14.11.

Mise à jour le 2023-09-18 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin