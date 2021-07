Paris Théâtre Dunois Paris Étonnez vos oreilles ! Sibylle Théâtre Dunois Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le dimanche 21 novembre 2021

de 11h à 12h

payant

Cie HowNow Direction artistique Florentin Ginot Le compositeur Florentin Ginot a invité la chanteuse et oudiste palestinienne Kamilya Jubran, accompagnée par la percussionniste Michèle Claude, à faire dialoguer son art avec des chants anonymes médiévaux, à commencer par le Chant de la Sibylle. La partition musicale s’imprègne des notions traditionnelles d’improvisations et d’ornementation, inhérente à cette musique. Notions de liberté que l’on retrouve aujourd’hui sous un tout autre angle dans la tradition musicale arabe moderne. « Étonnez vos oreilles ! » est une série de neuf concerts des musiques d’aujourd’hui. Commentés, illustrés ou mis en scène, ils donnent aux petits et aux grands l’occasion de se familiariser avec des instruments, des oeuvres et des compositeurs surprenants ! À l’issue de chaque représentation, brunchez avec nous, discutez avec les artistes et participez à des ateliers musicaux. Concerts -> Autre concert Théâtre Dunois 7, rue Louise Weiss Paris 75013

Théâtre Dunois 7, rue Louise Weiss Paris 75013

Contact :Théâtre Dunois

