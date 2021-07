Paris Théâtre Dunois Paris Étonnez vos oreilles ! Satie, Musique et Paroles Théâtre Dunois Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ezequiel Spucches et Elliot Jenicot Oeuvres d’Erik Satie, John Adams et Philippe Glass Précurseur de l’art conceptuel, du happening et de la musique minimaliste, Erik Satie a ouvert la porte aux grandes révolutions esthétiques du XXème siècle. Mais si le « compositeur » est bien connu du grand public, « l’auteur » susurre plutôt à l’oreille de l’interprète. Ses partitions sont remplies de notes, de didascalies et de confidences qui dépassent de très loin les habituelles indications de tempo, de nuance ou de caractère : c’est tout simplement de la poésie. Assistez à ce dialogue intime entre le compositeur et le pianiste. « Étonnez vos oreilles » est une série de neuf concerts des musiques d’aujourd’hui. Commentés, illustrés ou mis en scène, ils donnent aux petits et aux grands l’occasion de se familiariser avec des instruments, des œuvres et des compositeurs surprenants ! A l’issue de chaque représentation, brunchez avec nous, discutez avec les artistes et participez à des ateliers musicaux. Concerts -> Classique Théâtre Dunois 7, rue Louise Weiss Paris 75013

