Etonnants Voyageurs Saint-Malo, 27 mai 2023, Saint-Malo .

Etonnants Voyageurs

Quai Duguay-Trouin Saint-Malo Ille-et-Vilaine

2023-05-27 – 2023-05-29

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine

Le festival du livre et du film de Saint-Malo : ce sont des rencontres, des grands débats, des temps forts autour de films suivis de débats, des cafés-littéraires, des spectacles en soirée, des expositions, des films, des lectures, des petits-déjeuners et des apéros avec les auteurs, des animations jeunesse, un immense salon du livre… une véritable fête de la littérature pour tous les publics et pour tous les âges !

Des auteurs venus des quatre coins de la planète, romanciers, essayistes, bédéistes, photographes, illustrateurs… artistes rattachés à tous les genres, aux multiples façons d’appréhender et de raconter le monde dans lequel nous vivons, se rassemblent pendant trois jours à Saint-Malo.

Des plus grands noms aux nouveaux venus, tous sont conviés à débattre, rencontrer leur public et échanger sur les thématiques du festival. Récusant tout enfermement dans une littérature française repliée sur elle-même, le festival est l’occasion de laisser s’exprimer toute la puissance de la littérature-monde, tant francophone qu’étrangère, sur laquelle s’est bâtie l’événement.

De quoi se laisser embarquer pour le monde qui vient, celui sur lequel les écrivains lèvent le voile.

Le festival ouvrira ses portes au grand public le samedi 4 juin à 9h30, jusqu’au lundi 6 juin à 19h.

Le Salon du livre sera en accès libre le vendredi 3 juin dès 9h30 toute la journée, à partir de 18h chaque jour et sur toute la durée du festival pour les moins de 18 ans.

La billetterie en ligne est ouverte sur le site dédié. Les billets sont aussi en vente sur place.

Sur place, il vous suffira d’échanger vos billets contre des bracelets.

Retrouvez toutes les infos liées à la billetterie dans l’onglet dédié sur site internet

Rendez-vous au Palais du Grand Large, au Salon du livre du Quai Saint-Malo, au Cinéma Le Vauban 2 de la Médiathèque la Grande Passerelle, et, comme chaque année, partout ailleurs dans la ville.

info@etonnants-voyageurs.com +33 2 99 31 05 74 http://www.etonnants-voyageurs.com/

Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-12-14 par