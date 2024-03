Étonnantes voyageuses autour du monde Parc Treulon Bruges, jeudi 7 mars 2024.

À l’occasion de ce 8 mars 2024, remontez le fil de l’histoire à la rencontre de femmes qui ont fait le tour de la planète, gravi des sommets, exploré des terres inhospitalières, affronté la faim, la peur, le froid. De femmes qui sont aussi allées à la rencontre d’autres peuples, ont découvert de nouvelles espèces pour la science et changé le regard sur le monde.

De Catalina de Erauso (17e siècle) et Jeanne Baret (18e) à nos contemporaines Sarah Marquis et Jessica Watson, en passant par Alexandra David-Néel, Sacagawea ou Mary Seacole, cette exposition vous invite à la rencontre de quelques-unes de ces voyageuses et exploratrices hors normes.

>> Rue du Carros, sur les grilles de l’entrée principale du parc Treulon.

Cette exposition a été réalisée par l’association Femmes ici et ailleurs

Parc Treulon rue du Carros 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

