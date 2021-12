Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Etoiles et galaxies Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Accessible à partir de 7 ans. Comment se forment les étoiles ? A quelle distance se trouve l’étoile la plus proche du Soleil ? Voyagerons-nous un jour jusqu’aux frontières de notre galaxie ? Pour répondre à ces questions, un astronome vous parlera du cosmos et vous guidera dans un voyage qui vous mènera jusqu’aux confins de l’Univers connu…

7 ans et + Séance live de planétarium : Présentation du ciel du soir avec un focus sur les étoiles, leur nature, leur fonctionnement et leurs rassemblements sous forme de galaxies. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris