Étoiles distantes Frac des Pays de la Loire – Nantes, 12 décembre 2021, Nantes.

2021-12-12 Exposition du 27 novembre 2021 au 20 février 2022 :mercredi au vendredi de 13h à 18hsamedi et dimanche de 13h à 19h Vernissage vendredi 26 novembre 2021 à 18h30

Horaire : 13:00 19:00

Exposition Artistes : Romain Bobichon, Flora Bouteille, Camille Dumond, Kim Farkas, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Camille Juthier À Nantes, le Frac met en place un projet inédit autour de l’émergence ! La région des Pays de la Loire forme et attire chaque année de nombreux artistes. C’est en s’appuyant sur une génération diplômée entre 2013 et 2018 dont certains formés dans les écoles des beaux-arts de la région, d’autres implantés sur le territoire et attentifs à son dynamisme, que Laurence Gateau a bâti ce projet d’exposition. Pour une résonance étendue, elle a souhaité néanmoins ouvrir ce projet à une scène nationale, pour permettre ainsi que se mettent en place des dynamiques croisées, des visibilités plus larges du projet, et ainsi impulser un réseau d’artistes qui rayonne et puisse incarner une génération sans ancrage spécifique.

Frac des Pays de la Loire – Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 28 01 50 00 https://fracdespaysdelaloire.com/ 02 28 01 50 00 https://fracdespaysdelaloire.com/programmation/etoiles-distantes/