Étoiles distantes Frac des Pays de la Loire, 27 novembre 2021, Nantes.

Avec son nouveau site nantais, le Frac poursuit ses missions essentielles de défricheur des scènes artistiques, de soutien à la création et de constitution d’un maillage des territoires. Pour inaugurer ce lieu, le Frac met en place un projet inédit autour de l’émergence. La région des Pays de la Loire forme et attire chaque année de nombreux artistes. C’est en s’appuyant sur une génération diplômée entre 2013 et 2018 dont certains formés dans les écoles des beaux-arts de la région, d’autres implantés sur le territoire et attentifs à son dynamisme, que Laurence Gateau a bâti ce projet d’exposition. Pour une résonance étendue, elle a souhaité néanmoins ouvrir ce projet à une scène nationale, pour permettre ainsi que se mettent en place des dynamiques croisées, des visibilités plus larges du projet, et ainsi impulser un réseau d’artistes qui rayonne et puisse incarner une génération sans ancrage spécifique. Ce projet est mis en place cette année avec la collaboration pour la pré-sélection des dossiers, de Franck Balland (commissaire d’exposition et critique d’art indépendant), de deux enseignants de l’École des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire (Michel Aubry, artiste et Marion Daniel, critique d’art), de deux enseignants de TALM Angers (Vanessa Theodoropoulou, critique d’art et Jacqui Riva, artiste), et pour le Frac de Laurence Gateau, Directrice et Vanina Andréani responsable du Pôle Collection-Exposition. Romain Bobichon, Camille Dumond, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Camille Juthier et Kim Farkas ont ainsi été sélectionnés par le jury pour l’exposition du Frac à Nantes avec un écho à Carquefou. Flora Bouteille est quant à elle invitée dans ce cadre, à réaliser une performance programmée au Lieu Unique.

« Étoiles distantes », parcours d’expositions et d’événements conçus et initiés par le Frac des Pays de le Loire avec la complicité des partenaires en Région.

Frac des Pays de la Loire 21 Quai des Antilles, Nantes



