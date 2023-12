6ème Université Poupulaire Laonnoise Etoile Noire Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Jeudi 11 janvier 2024 à 19h30 Yves Sinigaglia, ancien inspecteur du travail et militant à Sud travail/Solidairs nous présentera son livre » Histoire populaire des luttes pour les conditions de travail » (de 1789 à aujourdh'ui). Etoile Noire 5 rue St Jean 02000 Laon

