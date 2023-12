Festival Bobines Rebelles Etoile Noire Laon, 16 décembre 2023, Laon.

Festival Bobines Rebelles Samedi 16 décembre, 14h30 Etoile Noire Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

Fin : 2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2023

14h30-16h00 : Conférence-diapos: La Gueule grande ouverte annonce L’An 01

À travers quelques archives et photos, nous nous replongerons dans cette époque joyeuse et mouvementée des années 60/70 qui vit naître l’écologie, ses premières associations, son premier journal, et son film culte :”L’An 01″.

16h30-18h00 : Projection de “L’An 01” (Doillon & Gébé – 97 min – 1973)

Il y a 50 ans Jacques Doillon adaptait la bédé de son pote Gébé : “L’An 01”. Le film est une utopie libertaire. Imaginer qu’on n’arrête toutes et tous de travailler ! Que produire pour quels besoins ? Et avec qui ? Et comment ? Et, très vite, de ces questions découlent tellement d’autres.

Une fois débarrassés du travail aliéné, comment allons-nous vivre ? Comment s’aimer ? Comment se cultiver ? Ce film nous plonge dans une époque où tout était possible !

18h30 : Repas des partageux.

Le groupe Kropotkine offrira un apéritif à l’espace autogéré “L’Aontraide” suivi d’un repas en auberge espagnole (chacun ramène quelque chose à partager dans un moment convivial).

20h30 : Projection du film “Morts à 100 %” : post-scriptum (Tomjo & Modeste Richard – 45 min- 2017)

En 2012, l’UNESCO élève le bassin minier du Nord-Pas de Calais au rang de “Patrimoine mondial”, saluant l’”œuvre conjuguée de l’homme et de la nature”. La mémoire des 40 000 morts de la silicose s’en trouve recouverte de représentations aseptisées confinant à la nostalgie. La mythologie minière connaît alors une seconde vie. Elle ne sert plus l’exploitation du travail des mineurs, mais celle de leur image, mise au profit du renouveau du bassin houiller. Voilà ce dont témoignent les acteurs du Centre d’animation culturelle de Douai qui, dans les années 1980, écorchèrent la mythologie minière : les travailleurs du fond étaient-ils ces héros de la Grandeur industrielle française, ou les otages d’une fierté qui les poussa au sacrifice ?

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2023

10h00 : Projection du film “LIP, l’imagination au pouvoir”.Christian Rouaud – 1h58 – 2007

En hommage à Charles Piaget, syndicaliste français, qui vient de nous quitter. Il fut particulièrement actif lors du conflit social de l’entreprise d’horlogerie Lip dans les années 1970.

12h00 : Repas des partageux à l’espace autogéré “L’Aontraide”.

14h00 : “Lutter contre l’autorité : qui sont les anarchistes d’aujourd’hui ?”

Les Rencontres Internationales Anti-autoritaires se sont déroulées à Saint Imier du 19 au 23 juillet dernier. Le groupe Kropotkine (02) y tenait une table de presse et était investi dans le tri et la gestion des déchets. La radio télévision suisse (RTS) a tourné une petite séquence d’une quinzaine de minutes sur ce sujet.

14h30 : Projection du film “Aimer la vie” en présence de la réalisatrice, Nadia Genet.

“Aimer la vie”, est une invitation à rencontrer l’état d’esprit d’Hellyette Bess, militante anarchiste, révolutionnaire, née en 1930. Quelques-uns de ses camarades rencontrés sur la route, incarnent quelques facettes de sa personnalité cohérente, donc forcément complexe.

16h00: Projection de deux épisodes du documentaire de Stan Neumann “Le Temps des ouvriers”.

Épisode 3: Le temps à la chaîne. Épisode 4: Le temps de la destruction.

À l’aide d’images d’archives rares, de prises de vues du patrimoine industriel et d’animations en 3D, on découvre l’histoire et les mécanismes économiques et idéologiques de l’acheminement du monde ouvrier européen du 19e siècle jusqu’au 21e siècle.

Etoile Noire 5 rue St Jean 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.kropotkine02.org/2023/11/21/festival-bobines-rebelles/ »}]