Rencontre avec Alexandre Anizy Etoile Noire Laon, 17 octobre 2023, Laon.

Rencontre avec Alexandre Anizy Mardi 17 octobre, 19h30 Etoile Noire Entrée Libre

Le Mardi 17 octobre 2023 à 19h30 à l’Étoile Noire, Alexandre Anizy viendra nous présenter son nouveau livre ” Uniterrein”.

Uniterrien est un recueil matriciel esquissant l’universalité des expériences individuelles et collectives, d’ici et maintenant, d’hier et ailleurs, pour éveiller les consciences et inspirer un sursaut salutaire.

Uniterrien est le geste poétique d’un élan politique.

La rencontre-débat-dédicace sera suivi d’un apéritif dînatoire.

Venez nombreux

Etoile Noire 5 rue St Jean 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.kropotkine02.org/2023/10/12/rencontre-avec-alexandre-anizy/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T19:30:00+02:00 – 2023-10-17T21:00:00+02:00

2023-10-17T19:30:00+02:00 – 2023-10-17T21:00:00+02:00