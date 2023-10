Rencontre avec le planning familial Etoile Noire Laon, 28 septembre 2023, Laon.

Rencontre avec le planning familial Jeudi 28 septembre, 19h30 Etoile Noire Entrée Libre

Le 28 septembre 2023 (journée nationale droit à l’avortement) à 19h30, l’Étoile Noire recevra le planning familial pour une

projection débat du film : “Vous devrez rester vigilantes”.

Mouvement féministe d’éducation populaire, le Planning milite depuis plus de 60 ans pour l’égalité femmes/hommes et la possibilité pour chaque personne de vivre une sexualité épanouie, à l’abri des grossesses non prévues et des infections sexuellement transmissibles. Nous défendons le droit à l’éducation à la sexualité, à la contraception, à l’avortement, et luttons contre les violences et les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle.

Etoile Noire 5 rue St Jean 02000 Laon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T19:30:00+02:00 – 2023-09-28T21:00:00+02:00

