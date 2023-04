Conférence gesticulé autour du nucléaire Etoile Noire, 10 mai 2023, Laon.

Conférence gesticulé autour du nucléaire Mercredi 10 mai, 19h30 Etoile Noire Entrée Libre

Le 10 mai à 19h30 à l’Étoile Noire, nous vous proposons de rencontrer Marie Béduneau qui nous présentera la conférence gesticulé “auto-Stop Bure”.

La conférence sera suivie d’un apéritif dinatoire.

Venez nombreux.

Pourquoi cette conférence ? Le nucléaire a beau être la fierté française, le sujet n’est en pas moins tabou. C’est un sujet qui semble d’un 1er abord réservé aux spécialistes. Alors comment peut-on refuser un projet d’enfouissement de déchets nucléaires et réussir à faire entendre sa voix quand on n’a pas le titre d’«expert.e» ?

Quelle légitimité ai-je à m’opposer au nucléaire si je ne suis pas scientifique ?

Souvent l’on m’a demandé ce que je « faisais » dans la vie, et souvent j’ai eu du mal à répondre à cette question. Cette question on vous la pose souvent en stop, par exemple. Ce qui est très agréable, d’ailleurs, de voir que l’autre s’intéresse à ce que vous faites. Mais quand je répondais «Je vis à la maison de résistance, à Bure », il fallait que je sois capable de justifier ce choix.

Alors, j’ai écris cette conférence comme une réponse !

Auto-Stop Bure est une conférence gesticulée où s’entremêlent anecdotes en auto-stop, expériences de vie à la maison de résistance, et travail de synthèse sur la situation à Bure et plus largement sur le nucléaire. Un regard plein d’humour sur ce qu’être militant.e au quotidien.

Etoile Noire 5 rue St Jean 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.kropotkine02.org/2023/04/15/conference-gesticule-autour-du-nucleaire/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T19:30:00+02:00 – 2023-05-10T21:00:00+02:00

2023-05-10T19:30:00+02:00 – 2023-05-10T21:00:00+02:00

Bure Nucléaire Etoile Noire