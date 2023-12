Réveillon de la Saint-Sylvestre Etoile des Neiges Métabief, 31 décembre 2023, Métabief.

Métabief Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2024-01-01

Menu : Coupe de crémant du Jura et sa mise en bouche / Tartare de St Jacques et St Piere au citron / Cassolette d’escargots de Bourgogne à la crème d’absinthe / Douceur glacée à la poire arrosé d’eau de vie / Médaillon de sous noix de filet de veau aux poivres verts / Ronde des alpages du Haut Doubs / Dessert du nouvel an / Café ou infusion.

Soirée dansante avec cotillons.

Réservation indispensable.

Etoile des Neiges

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



