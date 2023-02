ÉTOILE CINÉMA – SÉANCE SPÉCIALE CÉSAR Etoile Cinéma Châteaubourg Châteaubourg Catégories d’Évènement: CHATEAUBOURG

Ille-et-Vilaine Châteaubourg L’Étoile Cinéma vous propose de venir découvrir les 10 courts métrages (fictions, animations et documentaires) nommés pour les César 2023 ! A l’occasion de deux soirées le 19 et le 22 février. Lors de la première séance du 19 février, découvrez les 5 courts métrages suivant* : Écoutez le battement de nos images, (2021) Court métrage/Documentaire

Les vertueuses, (2022) Drame/Fiction

La vie sexuelle de mamie, (2021) Coloriage Dessin Animé/Court métrage

Churchill, Polar Bear Town, (2021) Court métrage/Documentaire

Partir un jour, (2021) Court métrage/Comédie *avec vote du public https://www.etoilecinema.fr/ Etoile Cinéma 1 Rue des Tours Carrées Châteaubourg

