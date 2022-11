Développeurs juniors : comment faire la différence lors du recrutement ? Etoile Bleue Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Développeurs juniors : comment faire la différence lors du recrutement ? Etoile Bleue, 6 décembre 2022, Tours. Développeurs juniors : comment faire la différence lors du recrutement ? Mardi 6 décembre, 18h30 Etoile Bleue Tu es développeur(se) junior et tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour être recruté(e) ? Tu te demandes comment faire la différence en entretien ? Etoile Bleue 15 rue du champ de Mars, Tours Lamartine Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Digital Loire Valley s’associe au Turon Computer Club pour te proposer une soirée spécialement pour toi ⚡️ ? Le 6 décembre 2022 à 18h30 ? À l’Étoile Bleue, 15 Rue du Champ de Mars, Tours **(à confirmer)** Ils viendront partager leur expérience et répondre à tes questions : ✅ Nicolas Brondin Bernard (Turon Computer Club) ✅ Thomas Auvinet (MonJobDeDev) ✅ James Hemery (Yield Studio) ✅ Anthony Mollé (Civitime) L’évènement est gratuit, pour t’inscrire, c’est juste ici ?

2022-12-06T18:30:00+01:00

2022-12-06T20:30:00+01:00

