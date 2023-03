Sublimes Piqués Marseillais Etoffes & Relief du Midi Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Durant ce week end vous pourrez découvrir dans mon petit atelier de Nîmes la technique de piquage du Piqué Marseillais. Cette technique se pratiquait dès le 17ème siècle, on en trouve dans plusieurs Musée de la région sur des jupons, des tentures, des courtepointes ou dessus de lit. Vous pourrez découvrir des documents textiles anciens et nouveaux. Cette technique de matelassage met en relief le tissu et apporte chaleur suivant si le molleton est en laine ou en soie. Etoffes & Relief du Midi 535 chemin du Paratonnerre 30900 NIMES Nîmes 30031 L’Eau Bouillie Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://etoffesetreliefdumidi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « sophiexeux@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

