« Etoffes en scène » aux Halles & Design Châteaurenard, samedi 6 avril 2024.

Soirée d’exception Etoffes en scène aux Halles & Design de Châteaurenard.

Rendez-vous du Lundi 1 au Samedi 6 Avril 2024 pour Les Journées Européennes des métiers d’Art.

Rencontres et partages avec les artisans, designers et artistes partenaires, démonstrations de savoir-faire, venez découvrir ce lieu unique situé dans les anciennes halles marchandes de Châteaurenard !



Soirée d’exception Etoffes en scène ouverte à tous Samedi 6 Avril de 18h30 à 22h en présence de tous les partenaires, avec défilé de mode créateurs , dégustation de vin Le Domaine de Lansac , inauguration de 4 nouveaux espaces showroom, vernissage artistes, concert jazz-blues …

On vous attend nombreux !



Ouvertures spéciales de lundi à vendredi 9h/18h30 non-stop, fermé samedi dans le cadre de la préparation de la soirée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:30:00

fin : 2024-04-06 22:00:00

3 Avenue Roger Salengro

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

