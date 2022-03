Étirements / stretching • Workshop Cité de la musique et de la danse Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

du lundi 11 avril au jeudi 14 avril

Respectueuse de l’anatomie et de la physiologie du corps humain, cette méthode se révèle très efficace en matière d’assouplissement. De plus, elle devient réparatrice en aidant à réduire ou à éviter les problèmes articulaires ou de dos rencontrés aussi bien par une pratique physique intense, que par la sédentarité. C’est une facette que Bruno Agati nous propose pour le bien de tous.

Tarif plein : 66 € Tarif réduit : 58 €

Destinée à l’origine au travail du corps du danseur, cette pratique s’adresse à tous. Cité de la musique et de la danse 1 place Dauphine, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

2022-04-11T12:15:00 2022-04-11T13:15:00;2022-04-12T12:15:00 2022-04-12T13:15:00;2022-04-13T12:15:00 2022-04-13T13:15:00;2022-04-14T12:15:00 2022-04-14T13:15:00

