Etiquettes, ne perdez pas la tête !
Saint-Pierre-de-Coutances
2021-11-08 18:00:00 – 2021-11-08 19:30:00
Aquascole, 1 rue du viquet
50200 Saint-Pierre-de-Coutances

En compagnie de l'association AVRIL, Les appellations E627, E451, E319 et les logos vous interpellent ? Venez apprendre à les décrypter. Inscription obligatoire.

contact@associationavril.org
+33 2 33 19 00 35
https://www.associationavril.org/

