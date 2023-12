Soirée Moules Frites chez Nysos Etinehem Mericourt Étinehem-Méricourt Catégories d’Évènement: Étinehem-Méricourt

Somme Soirée Moules Frites chez Nysos Etinehem Mericourt Étinehem-Méricourt, 16 décembre 2023, Étinehem-Méricourt. Soirée Moules Frites chez Nysos Samedi 16 décembre, 19h00 Etinehem Mericourt De 9€ à 15€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T19:00:00+01:00 – 2023-12-16T22:30:00+01:00

Fin : 2023-12-16T19:00:00+01:00 – 2023-12-16T22:30:00+01:00 La brasserie Nysos organise une soirée moules-frites, le samedi 16 décembre à partir de 19h. La brasserie d’Étinehem-Méricourt proposera également des planches finger-food, brownies et coupe colonel pour le dessert. Etinehem Mericourt Mericourt sur Somme Étinehem-Méricourt 80340 Méricourt-sur-Somme Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@nysos-microbrasserie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 6 52 23 71 55 »}] Pays du Coquelicot Brasserie Nysos Détails Catégories d’Évènement: Étinehem-Méricourt, Somme Autres Code postal 80340 Lieu Etinehem Mericourt Adresse Mericourt sur Somme Ville Étinehem-Méricourt Departement Somme Age max 99 Lieu Ville Etinehem Mericourt Étinehem-Méricourt Latitude 49.906011 Longitude 2.684797 latitude longitude 49.906011;2.684797

Etinehem Mericourt Étinehem-Méricourt Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etinehem-mericourt/