ETINCELLES POÉTIQUES II Bitche

Bitche 57230 Au hasard des espaces de la médiathèque renouvelée, des comédien.ne.s vous surprendront en lisant, (dé)clamant, scandant, chuchotant mots, phrases et poèmes…

Des poèmes pour chaque espace comme autant d’invitations à habiter poétiquement le monde,

à (re-)habiter le monde, ensemble.

Avec Huguette Wolf, Odile Knobloch, Alexandra Klein, Romane Stenger, Evelyne Beck, Messyna Barier, Georges Gerlinger, Antoine Toursel de l’Atelier d’amateur.e.s de théâtre de Brigitte Gonzalez/La maison derrière les arbres/Cie Lucamoros. JULIEN HAUSHALTER

