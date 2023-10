Cet évènement est passé Médiations scientifiques aux Étincelles Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’Évènement: Paris Médiations scientifiques aux Étincelles Étincelles du Palais de la découverte Paris, 13 mai 2023, Paris. Médiations scientifiques aux Étincelles Samedi 13 mai, 18h15 Étincelles du Palais de la découverte Sur inscription uniquement La 19e édition de la manifestation institutionnelle Nuit européenne des musées est programmée le samedi 13 mai 2023. C’est l’occasion pour le public de découvrir, gratuitement, les médiations scientifiques proposées aux Étincelles du Palais de la découverte. Étincelles du Palais de la découverte 186 rue Saint-Charles 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France 01 56 43 20 20 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles [{« type »: « phone », « value »: « 0156432021 »}] Depuis le 9 juin 2021, retrouvez les médiations phares du Palais au cœur d’une structure étonnante dans le 15e arrondissement de Paris ! Rendez-vous aux Étincelles du Palais de la découverte pour des moments de science réjouissants et éclairants. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégorie d'Évènement: Paris Autres Lieu Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 rue Saint-Charles 75015 Paris Ville Paris Age min 7 Age max 99

