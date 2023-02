Etienne + Robial. Graphisme & collection, de Futuropolis à Canal+ MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS, 7 février 2023, PARIS.

Etienne + Robial. Graphisme & collection, de Futuropolis à Canal+ MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS. Un spectacle à la date du 2023-02-07 (2023-02-07 au ) 16:00. Tarif : 15.6 à 15.6 euros.

Accès valable dans l’heure suivant l’horaire choisi. Gratuit pour les moins de 26 ans, les enseignants français (sur présentation du pass Éducation), les visiteurs handicapés, les chômeurs et les titulaires du RSA (sur présentation d’un justificatif). Réservation obligatoire (+ 1€ de frais de gestion).Billet valable pour toutes les expositions du musée des Arts Décoratifs et pour la visite des collections permanentes.Fermeture les lundis, le 25 décembre, le 1er janvier.Horaires: du mardi au dimanche : de 11h à 18h Nocturne le jeudi jusqu’à 21hÉTIENNE + ROBIAL. GRAPHISME & COLLECTION, DE FUTUROPOLIS À CANAL+Jusqu’au 11 juin 2023Le musée des Arts décoratifs rend hommage au travail d’Étienne Robial avec une exposition rétrospective présentée du 10 novembre 2022 au 11 juin 2023. « étienne + robial. graphisme & collection, de futuropolis à canal+ » retrace la carrière exceptionnelle de ce créateur prolifique et éclectique à travers des affiches, dessins, vidéos, livres, pièces de mobilier. Graphiste, éditeur, directeur artistique, enseignant, collectionneur, Étienne Robial a marqué le paysage audiovisuel français de ces 50 dernières années en inventant le concept d’habillage télévisuel et en réalisant notamment ceux de Canal+ et M6. Il participe à la reconnaissance de la bande dessinée d’auteur en fondant la maison d’édition Futuropolis. Il revisite et crée les maquettes de plusieurs magazines tels que Métal Hurlant, (A Suivre), Télérama, Les Inrockuptibles et plus récemment, L’Équipe. L’exposition restitue son univers graphique en faisant dialoguer ses projets professionnels avec des pièces de sa collection personnelle (livres, objets d’art, luminaires, ustensiles insolites…), dans une scénographie signée Kevin Lebouvier.Les valises et sacs de grande contenance sont interdits. Musée des Arts décoratifs Musée des Arts décoratifs

Votre billet est ici

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS PARIS 107, RUE DE RIVOLI Paris

Accès valable dans l’heure suivant l’horaire choisi.

Gratuit pour les moins de 26 ans, les enseignants français (sur présentation du pass Éducation), les visiteurs handicapés, les chômeurs et les titulaires du RSA (sur présentation d’un justificatif). Réservation obligatoire (+ 1€ de frais de gestion).

Billet valable pour toutes les expositions du musée des Arts Décoratifs et pour la visite des collections permanentes.



Fermeture les lundis, le 25 décembre, le 1er janvier.

Horaires: du mardi au dimanche : de 11h à 18h

Nocturne le jeudi jusqu’à 21h

ÉTIENNE + ROBIAL. GRAPHISME & COLLECTION, DE FUTUROPOLIS À CANAL+

Jusqu’au 11 juin 2023

Le musée des Arts décoratifs rend hommage au travail d’Étienne Robial avec une exposition rétrospective présentée du 10 novembre 2022 au 11 juin 2023. « étienne + robial. graphisme & collection, de futuropolis à canal+ » retrace la carrière exceptionnelle de ce créateur prolifique et éclectique à travers des affiches, dessins, vidéos, livres, pièces de mobilier. Graphiste, éditeur, directeur artistique, enseignant, collectionneur, Étienne Robial a marqué le paysage audiovisuel français de ces 50 dernières années en inventant le concept d’habillage télévisuel et en réalisant notamment ceux de Canal+ et M6. Il participe à la reconnaissance de la bande dessinée d’auteur en fondant la maison d’édition Futuropolis. Il revisite et crée les maquettes de plusieurs magazines tels que Métal Hurlant, (A Suivre), Télérama, Les Inrockuptibles et plus récemment, L’Équipe. L’exposition restitue son univers graphique en faisant dialoguer ses projets professionnels avec des pièces de sa collection personnelle (livres, objets d’art, luminaires, ustensiles insolites…), dans une scénographie signée Kevin Lebouvier.



Les valises et sacs de grande contenance sont interdits.

. EUR15.6 15.6 euros

Votre billet est ici